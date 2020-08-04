‘Tayyip Dede iyi ki varsın’

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere memleketi Elazığ'dan İstanbul'a getirtilen Taha Sis'in tedavi süreci devam ediyor. 6 yaşındaki Taha'nın görme yetisini kaybetmesine neden olan beynindeki tümörde yüzde 35'lik küçülme görüldü. Bu gelişmeyle iyileşme umudu daha da artan küçük Taha, çektiği video ile Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdoğan'a "Tayyip Dedeciğim" diye seslenen Taha videoda, "Bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın. Ben de Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

3 ADIM ÖTEYİ GÖREMİYORDU

OĞLUNUN sağlığı ile ilgili açıklama yapan Anne Azine Sis, doktorların verdiği müjdeli haberin ardından çok mutlu olduklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Önceden yürürken önündeki basamağı göremiyordu. Sadece bir adım öteyi görebiliyordu. Tümörün küçülmesiyle 3 adım kadar önünü görebiliyor."