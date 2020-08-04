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Haberler Gündem TEBER Lazer Güdüm Kiti teslimatı tamamlandı

TEBER Lazer Güdüm Kiti teslimatı tamamlandı

TEBER Lazer Güdüm Kiti teslimatı tamamlandı
Giriş Tarihi: 4.8.2020

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Demir, sosyal medya hesabından, "Durmak yok. Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. İstiklal ve İstikbalimiz için" notuyla paylaşım yaptı. Yüksek hassasiyete sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olmasıyla ön plana çıkıyor.

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