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Temmuz’da 19 ’lı cezaevine gönderildi

Temmuz’da 19 DEAŞ’lı cezaevine gönderildi
Giriş Tarihi: 4.8.2020

Terör örgütü DEAŞ'la mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu. Çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 187 şüpheli gözaltına alındı, 19 örgüt üyesi tutuklandı. DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın ile kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı şüpheli Kilis'in Suriye sınır hattında yakalandı.

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