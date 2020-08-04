Terör sponsoru BAE’nin hesap vakti yakın

Birleşik Arap Emirlikleri her fırsatta bölgedeki terör odaklarına verdiği finansal destekle ortaya çıkıyor. Son olarak bu konuda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Doğru yer ve zamanda hesabını soracağız" diye tepki gösterdiği BAE'yle ilgili açıklama yapan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Akar'ın sözlerinin birilerini rahatsız etmesi normal. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimin ne yaptığını, paralı askerlere nasıl destek verdiğini biliyor. Bu terör destekçilerine karşı en kısa zamanda gerekli cevabı misliyle vereceğiz. Özellikle Libya ve Suriye'de teröristlere yardım sağlayan BAE için hesap vakti yakın" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL