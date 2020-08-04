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Yine fren faciası

Yine fren faciası
Giriş Tarihi: 4.8.2020

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralının şoför Mustafa Nasıroğlu olduğu belirlenirken, Aysun Er, Semra Varol, Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda ise hayatını kaybetti.

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