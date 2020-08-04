Yunan danışmandan küstah açıklama

Türkiye-Yunanistan hattında Ege gerilimi sürüyor. Yunanistan, Türkiye'nin bölgedeki gücünün artması sonrası kapı kapı dolaşırken, Türkiye'nin Meis Adası'na doğru hareket etmesi ile paniğe kapılarak Almanya'dan yardım istedi. Almanya, Türkiye'den diplomasiye şans vermesi isteğinde bulundu. Türkiye, sorunların çözümünde diplomasiye her dönem öncelik verdiğini belirtirken, haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduğunu bildirdi.

TAHRİK DOLU SÖZLER

Bölgede tansiyon biraz düşünce Yunanistan'a yine bir haller oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Savunma Danışmanı Alexandros Diakopoulos tahrik eden açıklamalarda bulundu. Yunan Kathimerini'ye ile diyalog kurarak ne elde etmeye çalışıyor" sorusunun yanıtını verdi. Küstah ifadeler kullanan Diakopoulos, "Henüz çok erken bir süreçteyiz ve orta yol bulmak için görüşmeler başlamadı bile. Biz bunun olabilecek en erken sürede olmasını istiyoruz. Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile işbirliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz prensipleri ve kanunları olan bir ülkeyiz ama haklarımızı savunmayı da biliriz. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.