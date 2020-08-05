Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.
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