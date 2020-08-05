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Haberler Gündem Ermenistan’a gözdağı

’a gözdağı

Ermenistan’a gözdağı
Giriş Tarihi: 5.8.2020

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birlikte icra ettiği tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarının yanı sıra askerlerin görüntüleri de yer aldı.

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