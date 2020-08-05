FETÖ’nün Japonya’daki okulunun önünde protesto

Japonya'nın Nagoya kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Enishi International School (EIS) önünde protesto gösterisi düzenlendi. Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Türk sivil toplumunun Nagoya'daki temsilcileri, FETÖ'nün kuruluşlarından EIS'nin önünde terör örgütünü protesto etti. Ellerinde Türk ve Japon bayrakları taşıyan grup adına dernek başkanı Adem Gündoğdu ile beraberindeki bir kaç kişi, okulun kapısının önüne siyah çelenk bıraktı. Okunan bildiride FETÖ okullarının tehlikesine dikkat çekildi ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü kınandı.