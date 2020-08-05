ABD'nin Oregon eyaletinde bağlı Portland kentinde siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından süregelen ırkçılık karşıtı protestolara müdahale eden polis, gösterilerin "yasa dışı toplanma" kapsamında sayılacağını bildirdi. Geçtiğimiz hafta sonu ilçe şerif ofisine yürümek isteyen protestocuların 1 polisi yaraladığı ve şiddete başvurduğu kaydedilen açıklamada, "Bu protestolar yasa dışı ilan edildi. 2 protestocu gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.
Irkçılık karşıtı gösteri ‘yasa dışı’ ilan edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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