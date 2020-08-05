Libyalı askerlere Isparta eğitimi

Libyalı Kara Harp Okulu öğrencilerinin, Isparta Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'ndaki eğitimleri sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencisinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığında 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan eğitimleri başarıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, eğitimlerden karelere yer verildi.