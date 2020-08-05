CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yeni parti iddialarının ardından CHP kanadından gelen "Partiyi bölüyor" eleştirilerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"BÖLÜCÜ OLAN KİM?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme bulunan Muharrem İnce paylaşımında, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" dedi.
İnce’nin hedefleri CHP’nin kanına dokunuyor
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bölücü olan kim? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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