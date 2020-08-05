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Haberler Gündem Sosyal medya şirketlerine 1 Ekim’e kadar süre

şirketlerine 1 ’e kadar süre

Sosyal medya şirketlerine 1 Ekim’e kadar süre
Giriş Tarihi: 5.8.2020

TÜRKİYE, kişilik haklarının ihlali, terör propagandası, yalan haber yayma gibi suçların operasyon merkezi haline dönüşen sosyal medya platformlarına bu hafta resmi bir yazı göndererek Meclis'ten geçen düzenlemeyi tebliğ edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, sosyal medya şirketlerinin tepe yönetimlerine bu hafta düzenlemenin gereklerini anlatan resmi bir tebligat gönderileceğini açıkladı.

HAZIRLIK YAPIN UYARISI
SAYAN, "1 Ekim'e kadar şirketlere süre tanıdık. Tebligatta da '1 Ekim'e kadar hazırlıklarınızı yapın ve bu tarih itibariyle Türkiye'de temsilci bulundurmaya başlayın. Yoksa 5 kademeli paketi devreye sokacağız' diyeceğiz. Bu kapsamda önce uyarı, ardından para kesme, reklam vermeme, yüzde 50 ve yüzde 90 bant daraltma uygulamaları ile bu şirketlere yaptırım uygulayacağız" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK

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