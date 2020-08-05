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Soyer, ile biraraya gelecek

Soyer, Kılıçdaroğlu ile biraraya gelecek
Giriş Tarihi: 5.8.2020

CHP'de Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını önümüzdeki cumartesi günü yapılacak. Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM üyeleri içerisinden genel başkan yardımcılarını belirleyeceği toplantı öncesi İzmir'den A takıma kimin gireceği de merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bugün Ankara'ya gideceği öğrenilirken, Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapması bekleniyor. Kurultay'da İzmir'den PM'ye Selin Sayek Böke, Rıfat Nalbantoğlu, Ednan Arslan ve Devrim Barış Çelik girmeyi başarmıştı. Parti kulislerinde Selin Sayek Böke'nin dış ilişkiler ya da ekonomi yönetiminin başına geçeceği konuşuluyor. Daha önce iki kez PM üyeliği yapan ve ağabey konumunda olan Nalbantoğlu'nun da ismi genel başkan yardımcılığı için dile getiriliyor.

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