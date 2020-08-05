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Haberler Gündem Türkiye'den Lübnan'a yardım

'den 'a yardım

Türkiye'den Lübnan'a yardım

05.08.2020, 15:52

Son dakika gelen habere göre; AFAD, Lübnan'a uçakla tıbbi yardım malzemesi gönderecek.

Detaylar geliyor...

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