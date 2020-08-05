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Yarın tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacak

Son dakika.. İçişleri Bakanı Soylu, "Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

05.08.2020, 13:15