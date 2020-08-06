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Bakan Başkanı Serrac ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Maltalı mevkidaşı ’yla birlikte Ulusal Mutabakat Hükümeti () Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Libya UMH Başkanı Serrac ile görüştü

06.08.2020, 14:00 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,14:08

Malta'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu buradaki ziyareti kapsamında Bartolo'yla birlikte Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmede, Libya krizine ilişkin gelişmeler ve siyasi çözüme yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Libya ile olan iş birliğimizi bir kez daha gösterdik. 2 sahil güvenlik botunu Libya'ya veriyoruz Siyasi süreç ve ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Resmi ateşkes olmasa da sahada sükunet var. Sahada sükunet var diye sorun çözülmüş değil, bu yüzden iş birliği önemli. AB, güçlü destek vermeli, somut adım atmalı. Libya hükümeti Sirte ve Cufra'nın kendilerine verilmesini istiyor.

Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırı yapabilir. Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu. İrini Operasyonu taraflı bir operasyondur, birçok AB ülkesi rahatsız. Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması yanlış.

(Lübnan'da patlama) 8 vatandaşımız yaralandı. Bir vatandaşımız ameliyat oldu, ikinci ameliyatını da olabilir Muhammed kardeşimiz. Lübnan'a bir heyet gönderdik.

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