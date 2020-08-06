Beyrut harabeye döndü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda önceki akşam meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısı 100'ü geçti. Şiddetli patlamalarda yaralananların sayısının 4 binden fazla olduğunu aktaran Lübnan Kızılhaç Sözcüsü George Kittani, "Yaralı sayısı nedeniyle hastaneler doldu hastaneler artık daha fazla yaralı alamıyor" dedi. Patlama nedeniyle yıkılan binalarının enkazının altında ve denizde hala kayıp kişilerin bulunduğu ifade edildi. Yerel kaynaklar, ölü sayısının daha fazla artabileceğini duyurdu.



AMONYUM NİTRAT PATLADI

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti. Başkentte 2 hafta (18 Ağustos'a kadar) olağanüstü hal ilan edildi. Ayrıca kentte güvenliğin sağlanması için iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler ve itfaiyeciler ordunun denetimine verildi. Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn, patlamaya 6 yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını belirtti. Beyrut Limanı'nda önceki akşam patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini açıklamış, patlamanın kente 200 kilometre uzaklıktaki Kıbrıs'tan bile hissedildiği duyurulmuştu.



ANKARA'DAN İLAÇ VE TIBBİ DESTEK

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Lübnan'a ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderileceğini açıkladı. Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmaktadır. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.



YARALI 6 TÜRK'ÜN DURUMU İYİ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'taki patlamada 6 Türk vatandaşının yaralandığını belirterek, bunlardan 5'inin hafif yaralı olduğunu, ameliyat olan bir vatandaşın durumunun ise iyiye gittiğini bildirdi. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz" açıklamasında bulundu.





SİMPSON KEHANETLERİ YİNE DEVREDE

DONALD Trump'ın ABD başkanı olmasını, korona virüsü, Facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Game Of Thrones'ta Dragon'un ateşli saldırısı da olmak üzere birçok önemli olayı daha yaşanmadan bölümlerinde yer veren dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsons'un Beyrut'taki patlamayı da bildiği iddia ediliyor. Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor. Binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak 'Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi' paylaşımları yapıyor.



'TÜRKİYE İÇİN GÜVENLİK MESELESİ'

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'taki patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" ifadesini kullandı.





HARİRİ: BEYRUT'U ÖLDÜRDÜLER

PATLAMANIN yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra babası Refik Hariri'nin mezarına giden eski Başbakan Saad Hariri, "Dün Beyrut'u öldürdüler" ifadesini kullandı. Olayda parmağı bulunan herkesin hesaba çekilmesi gerektiğini belirten Hariri, "Beyrut kurban edildi. Bunu anlatacak, ifade edecek bir kelime yok. Bugün yara almayan Beyrutlu yok" dedi.



ZEHİRLİ GAZ UYARISI

LÜBNAN'DAKİ ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberler üzerine vatandaşlarına evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı



YARDIM ÇAĞRISI

LÜBNAN Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada sağlık malzemelerinin bulunduğu depoların da yok olması nedeniyle sağlık ekipmanlarının yetersiz kaldığını belirterek uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Beyrut'ta ağır bilanço! Patlamada can kaybı 100'e, yaralı sayısı 4 bine yükseldi