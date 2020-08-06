CHP’lilere İnce’den ‘bölücü’ cevabı geldi

CHP'de Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen siyasi parti ile ilgili tartışmalar iki ana eksende yürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda neden olunan görüntüler nedeniyle İnce'nin gönlünü alması gerektiğini savunan bir grup, İnce'nin parti kurmasının CHP'yi bölebileceği ve 10 kadar vekilin istifa etmesine yol açabileceği uyarısı yapıyor. Bazı isimler de İnce için 'Bırakalım CHP'den ayrılsın" görüşünü ileri sürüyor. CHP liderinin ise konuyu dikkatle takip ettiği kaydedilirken, yeni MYK'ya alacağı isimlerle bu konudaki değerlendirmesini de ortaya koyabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Muharrem İnce yeni parti çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldi. İnce, bazı CHP'li isimler tarafından bölücülük yaptığı yönündeki sözlere de sosyal medyadan tepki gösterdi. İnce, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, Kurultay delegelerini dışla, sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

EVRİN GÜVENDİK