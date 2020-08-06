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Erdoğan’dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi

Erdoğan’dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi
Giriş Tarihi: 6.8.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, "Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araçaltyapı- merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren AUS, ulaşımın izlenmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmaktadır. Bu amaçla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı' kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir" denildi.

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