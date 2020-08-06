Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a binlerce destek mesajı yağdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan saldırıya karşı sosyal medya ayağa kalktı. Binlerce kişi Bakan Albayrak'a destek mesajları attı. Twitter'da #BeratAlbayrakınYanındayız etiketi ise gündem oldu.

07.08.2020, 00:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,00:52