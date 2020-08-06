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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a binlerce destek mesajı yağdı

'a binlerce destek mesajı yağdı

'a yapılan saldırıya karşı ayağa kalktı. Binlerce kişi Bakan Albayrak'a destek mesajları attı. Twitter'da #BeratAlbayrakınYanındayız etiketi ise gündem oldu.

07.08.2020, 00:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,00:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılara karşı sosyal medyadan Albayrak'a büyük destek geldi. Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagı binlerce destek mesajı aldı.

BAKAN ALBAYRAK'A BÜYÜK DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye'nin hedef alındığını fark eden vatandaşlar, kısa sürede #BeratAlbayrakınYanındayız etiketine destek mesajı yağdırarak Türkiye genelinde tagi birinci sıraya soktu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılar sistematik şekilde devam ediyor.

İşte o mesajlar:





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