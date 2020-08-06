Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılara karşı sosyal medyadan Albayrak'a büyük destek geldi. Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagı binlerce destek mesajı aldı.
BAKAN ALBAYRAK'A BÜYÜK DESTEK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye'nin hedef alındığını fark eden vatandaşlar, kısa sürede #BeratAlbayrakınYanındayız etiketine destek mesajı yağdırarak Türkiye genelinde tagi birinci sıraya soktu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılar sistematik şekilde devam ediyor.
İşte o mesajlar:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a binlerce destek mesajı yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.