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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışı ile ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ile ilgili hesabından açıklamada bulundu. , '“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışı ile ilgili önemli açıklama

06.08.2020, 11:03

Vaka sayılarında yaşanan yükseliş sonrası 'Okullar açılacak mı?' sorusu öğrenciler ve veliler tarafından oldukça merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklaması;

"Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."

İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;

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