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Operasyon bölgelerinde 3 terörist daha etkisiz

Operasyon bölgelerinde 3 terörist daha etkisiz
Giriş Tarihi: 6.8.2020

ZEYTİN Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/ PYD'li daha gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Barış Pınarı Bölgesi'nde de eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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