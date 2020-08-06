Operasyon bölgelerinde 3 terörist daha etkisiz

ZEYTİN Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/ PYD'li daha gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Barış Pınarı Bölgesi'nde de eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.