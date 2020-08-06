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'den üniversite tercihlerine ilişkin açıklama

Başkanı Prof. Dr. , 2020- işlemlerinin bugün başlayacağını duyurdu. Aygün, "2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS yapabilirsiniz" dedi.

ÖSYM'den üniversite tercihlerine ilişkin açıklama

06.08.2020, 09:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,10:17

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercihlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Halis Aygün, YKS tercihlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

ÖSYM'nin sitesinde yer alan açıklamaın tamamı şöyle;

"2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."

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