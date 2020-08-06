Temmuzda 5’i gri listeden 105 PKK’lı öldürüldü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. "Terörü bu ülkenin gündeminden çıkarmaya kararlıyız" diyen Çataklı, "Yıldırım-1 Operasyonu 13 Temmuz'dan itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, Yıldırım- 2 Operasyonu 19 Temmuz'dan itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, Yıldırım-3 Operasyonu 26 Temmuz'dan itibaren Ağrı dağı ve Çemçe- Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars kırsalında, Yıldırım-4 Operasyonu 28 Temmuz'dan itibaren Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında başlamıştır. Temmuz ayı içinde 8'i büyük, 19'u orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 57 kırsal, 1509 şehir terör operasyonu yapılmıştır. Operasyonlarda, 5'i gri kategoride Arananlar Listesi'nden olmak üzere 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 80'i PKK/KCK, 23'ü DEAŞ, 2'si ise sol terör örgütü mensubu kişilerdir.

KENEVİR HAREKETLİLİĞİ

Yine temmuz ayı içindeki terör operasyonları kapsamında 2 bin 108 gözaltı, 325 tutuklama işlemi gerçekleştirilmiş, tutuklamalardan 105'i PKK/KCK, 188'i ise FETÖ/ PDY, gözaltıların da 1393'ü FETÖ/PDY, 441'i PKK/ KCK kapsamında yapılmıştır" açıklamasını yaptı. Bir diğer önemli güvenlik başlığının da uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Çataklı, bu konuda kararlılık ve mücadele azimlerinin her geçen gün daha da arttığını bildirdi. Bu yıl özellikle kök kenevir ekiminde yine bir hareketlenme gözlendiğini ve ekiplerin sahayı bu anlamda baskıladıklarını anlatan Çataklı, "Temmuz ayında ekiplerimiz 43 milyon 746 bin 580 kök kenevir ele geçirdiler ki geçen aya göre yüzde 156'lık bir artış söz konusu. Yine temmuzda 7 ton 746 kilogram esrar, 442 kilogram skunk, 1 ton 493 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 371 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir" diye konuştu.