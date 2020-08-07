34 yolcu çıkan minibüs polisleri bile şaşırttı

İSTANBUL Esenyurt Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri caddelerde fazla yolcu alarak pandemi tedbirlerini hiçe sayan toplu taşıma araçlarını durdurdu. Ayakta 22 yolcu fazla çıkan bir minibüs polisi bile şaşırttı. Kapının açılmasıyla iç içe yolcu taşındığını gören polis, "Kaptan bu ne?" diyerek tepkisini gösterdi. Kendisine mikrofon uzatılan minibüs sürücüleri ise konuşmak istemedi.