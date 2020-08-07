Açıköğretim psikoloji lisans programı kapatıldı

BAŞKAN Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun ilgili raporuna ilişkin "Açık öğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü YÖK Başkanlığı'na bildirmesinin ardından ilgili programlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih kılavuzundan çıkarıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünkü açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun "Psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırladığını ve Başkan Erdoğan'a sunduğunu bildirmişti.