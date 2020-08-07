Almanya’ya yanlış adım uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta ziyareti sonrası Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirerek Libya Başbakanı Fayiz es- Serrac'la görüştü. Başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmeye, Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo da katıldı. Görüşmede, Libya krizindeki son gelişmeler ve siyasi çözüme yönelik atılacak adımlar ele alındı. Zirve sonrası konuşan Çavuşoğlu, Almanya'nın Libya'ya silah ambargosu için gözlem gemisi gönderecek olmasına tepki gösterdi. Mısır hattında kontrollerin yapılmadığını söyleyen Çavuşoğlu, tek taraflı uygulamaların Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen zirvenin meşruiyetini ortadan kaldıracağını belirtti. Çavuşoğlu, "Bazı AB ülkeleri bu işlerden rahatsız. Malta cesur davrandı İrini operasyonundan çıktı. Almanya taraf olursa, tarafsızlık ve Berlin zirvesinin meşruiyeti ortadan kalkar. Hafter'e havadan, Mısır üstünden, Doğu'dan gelen silahlar denetlenmiyor. Almanya'nın adımı yanlış" dedi.

BAŞ AKTÖR OLDUK

Libya'ya 2 sahil güvenlik botu verildiğini de aktaran Çavuşoğlu, "Meşru hükümet kalıcı ateşkes için buraların kendisine verilmesini istiyor. Şu an masada diplomasi görüşülüyor. Biz bu masanın baş aktörü olduk. Masadan kaçan hep Hafter oldu. Hafter'e bu kadar güçlü destek verenler masadan kaçarken Hafter'i ikna edebildi mi? Bizce ikna etmek istemediler" ifadelerini kullandı.



LÜBNAN'DA 8 TÜRK YARALANDI

LÜBNAN'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Tıbbi malzeme ve ekibimizi Lübnan'a gönderdik. Patlamada 1'i ağır 8 yaralımız var. Her zaman Lübnan'ın yanındayız" diye konuştu.