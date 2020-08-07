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Başkan Erdoğan cuma namazı için Ayasofya'da

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, cuma namazı için 'ne geldi. Başkan Erdoğan'ın, cuma namazının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Başkan Erdoğan cuma namazı için Ayasofya'da

07.08.2020, 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,13:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi.

ÜÇÜNCÜ CUMA NAMAZI
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN AYASOFYA'DA
Başkan Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan cuma namazını burada kılacak.

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınmıştı.

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