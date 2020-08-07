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Başkan Erdoğan cuma namazı için Ayasofya'da

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Başkan Erdoğan'ın, cuma namazının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

07.08.2020, 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,13:42