Hiroşima’dan yükselen çığlığa kulak vermeliyiz

Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler için kentteki Barış Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi.

KARANLIK GÜN

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vekaleten Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan katıldı. Törene video mesaj gönderen Erdoğan, şu ifade-leri kullandı: Bugün insan-lık tarihinin en karanlık gün-lerinden birini, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75'inci yıldönümünü, büyük bir hüzün ve acıyla yad edi-yoruz. Bu felaketin kurban-larını bir kez daha tazimle anıyorum. Dost Japon halkı ve 175 senedir yüreklerinde-ki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınların başsağlığı diliyorum. İnsanlık olarak Hiroşima'da yaşanan bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız.

DERS ALMAK ZORUNDAYIZ

Barış Anıtı Parkı'nda yer alan kaideye kazındığı gibi, Hiroşima, 'Yanlışı tekrar etmeme' kararlılığımızın nişanesi olmalıdır. Ancak Hiroşima'da yaşanan onca drama rağmen Suriye'den Yemen'e, Filistin'e kadar birçok ülkede çocuklar ölmeye, minik bedenleriyle savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm, çocukları kimi zaman bir mülteci teknesinde, kimi zaman okul sırasında, kimi zaman sokakta, kimi zaman da kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor. Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor. İnsanlığın bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için, çocuklarımıza ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için 'Bir daha asla!' diyerek sözlerime son vermek istiyorum.



NAZIM HİKMET'İN ŞİİRİNİ OKUDU

ERDOĞAN, mesajında şair Nazim Hikmet'in, Hiroşima kurbanlarının sembolü haline gelen Sadako Sasaki'nin anısına yazdığı Kız Çocuğu şiirine de yer verdi. Erdoğan'ın okuduğu şiir şöyle: "Kapıları çalan benim kapıları birer birer /Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler/ Hiroşima'da öleli, oluyor bir on yıl kadar/ Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar/ Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu/ Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu / Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok/ Şeker bile yiyemez ki kaat gibi yanan çocuk/ Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver/ Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler."