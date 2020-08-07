İmamoğlu’nun villası ‘otel’ çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu adına kayıtlı villasının Turizm Tesis Alanı olduğu iddiaları üzerine görevlendirilen müfettişlerin başlattıkları soruşturma sonucu yapılan ilk incelemede yapıda usulsüzlük tespit edildi. Müfettişlerin, Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği'nin 5. Maddesi'ne aykırılık tespit ettikleri villa hakkında detaylı rapor hazırlayarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne sunacakları öğrenildi.

YÖNETMELİK ÇİĞNENMİŞ

İmamoğlu, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Bodrum Yahşi'de eşi Dilek Kaya İmamoğlu adına 3 milyon liraya villa satın aldı. Bugünkü değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenilen villanın yasaya aykırı şekilde inşa edildiği ruhsat ve tapudaki amaçların dışında dizayn edilerek kullanıldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişleri tarafından tespit edildi. Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği'nin 5. Maddesi ve 5. Fıkrasında, "Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı ruhsatı verilen turizm tesislerinin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine Bakanlığın talebi üzerine tesisin bu yönetmelikte belirtilen turizm tesisi dışında kullanılamayacağı, tesisin bulunduğu taşınmazın üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemeyeceği, bağımsız bölüm oluşturulamayacağı" ibaresi yer alıyor. Dilek Kaya İmamoğlu'nun villasında yönetmeliğin bu maddesini ihlal ettiği de yine müfettişler tarafından kayıt altına alındı. Hem villayı hem de inşaat yapımı için alınan ruhsatı inceleyen müfettişler, tapu kayıtlarında otel, gerçekte ise villa olarak kullanılan yapı için ayrıntılı raporu tamamladıklarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edecek. İl Müdürlüğü raporu inceledikten sonra usulsüzlükle ilgili yasal süreci başlatıp savcılığa suç duyurusunda bulunacak.





DEVLET OTEL VERGİSİ ALABİLİR

USULSÜZLÜKLERİN ortaya çıkması üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Alınan bilgiye göre müfettişler villanın yönetmeliğe aykırı kullanıldığını tespit etti. Hem binayı hem de evrakları inceleyen müfettişlerin yasa ve yönetmeliklere aykırılıkları yazdıkları raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edecekleri öğrenildi. Öte yandan uzmanlar, mevcut durumda devletin İmamoğlu'nun villa olarak kullandığı binadan otel vergisi alabileceğini, bunun yanında tapu kaydında geçen şerhe göre herkesin bu alandan faydalanabileceğini söyledi. Bodrumlu emlakçılar, yaklaşık 8 ay önce 3 milyon liraya alınan villanın, yönetmeliğe aykırı olmaması durumunda 5-6 milyon liraya alıcı bulabileceğini belirttiler.





SADECE TURİZM TESİSİ YAPILABİLİYOR

SATIŞ işlemi 22 Kasım 2019'da yapılan villa, Alptekin Polat'ın sahibi olduğu Polat HCK Yapı'dan alındı. Plana göre otel, butik otel yapılması durumunda emsal yüzde 45, diğer turizm amaçlı apart, pansiyon yapılması durumunda emsal yüzde 7.5 ile 15 arasında kullanılabiliyor. Otel yapılabilmesi için en küçük parsel büyüklüğü 7 bin 500 metrekare zorunluğu da bulunuyor. İmamoğlu'nun villasının bulunduğu 5 bin 186 metrekarelik arsaya otel inşaatı olarak yapı ruhsatı verildi. Yasaya göre alanda turizm amacı dışında yapı yapılması ve amaç dışı kullanılması yasak. Tapu kaydında villa, "Toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisidir. Başka amaçla kullanılamaz" şerhi bulunuyor. Yapı ruhsatı almakta ön şart olan turizm yatırım belgesinin iptali, inşaat izni emsal yüzde 45'e göre düzenlendiği ve otel için alındığından dolayı ruhsatı hükümsüz hale getirmiş oluyor.







Adem ÜLKER

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