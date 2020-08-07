‘Sokağa çıkma kısıtlaması gündemde değil’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olmadığını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan değerlendirmeler sonucu her hafta gerçekleştirilen korona virüs denetimlerini daha yoğun yapma adımı attıklarını ifade eden Soylu, "Düğünlerde, nişanlarda, toplu taşımalarda dikkat edelim. Burada belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. İdare dediğin tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir. Belediyelerimiz, muhtarlarımız, esnaf teşkilatları, ticaret odalarımız idarenin bütünlüğü içerisinde. Hep beraber sorumluluk içindeyiz. Herkes elinden geleni ortaya koyarsa samimiyetle bu meselenin üzerinden geliriz düşüncesindeyiz" dedi.

KURUL TAVSİYELERİ

Sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını da aktaran Bakan Soylu, "Elbette Bilim Kurulu'nun tüm tavsiyelerine uyuyoruz. Doktor değilim, profesör değilim, hastalıktan anlamam. Hastalıktan anlayan kim varsa onun uyguladığı tedbirleri veya söylediği tedbirleri uygulamakla mükellefiz. Belki bir hakkımız olabilir o da toplumun sosyal durumunu iyi bir şekilde analiz edip ona göre adımlar atabilmek. Milletimizi telaşa kaptırmak isteyenlerle, dezenformasyonlarla topluma yanlış bilgi aktarmaya çalışanlarla, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili maharetliyiz" diye konuştu.



TATİLDEN DÖNENLERE UYARI

BAKAN Soylu tatile gidenlere de uyarılarda bulunarak, "Eğer siz tatilde salgından etkilenirsiniz doğal olarak döndüğünüz yerlere de bunu taşımış olacaksınız. Bu da bir sorumluluk. Sadece bugünü tasarlamayalım. Tatil sonrasında döneceğimiz şehirlerde karşı karşıya bırakacağımız durumu da tasarlayalım" ifadelerini kullandı.