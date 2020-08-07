NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40'ta pistin dışına çıktı.
Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.
O ANLARDAN KARELER...
Son dakika: Hindistan'da 191 yolculu uçak düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.