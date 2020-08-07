Haberler Gündem Son dakika: Hindistan'da 191 yolculu uçak düştü!

Son dakika: Hindistan'da 191 yolculu uçak düştü!

Son dakika haberine göre; Dubai’den 191 yolcusu ile havalanan ve Hindistan’ın Calucut Havalimanına doğru giden Hindistan Havayollarına ait uçağın iniş sırasında düştüğü bildirildi. En az 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

07.08.2020, 18:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,19:21