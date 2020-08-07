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Son dakika: 'da 191 yolculu düştü!

Son dakika haberine göre; Dubai’den 191 yolcusu ile havalanan ve ’ın Calucut Havalimanına doğru giden Hindistan Havayollarına ait uçağın iniş sırasında düştüğü bildirildi. En az 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Son dakika: Hindistan'da 191 yolculu uçak düştü!

07.08.2020, 18:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,19:21

NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40'ta pistin dışına çıktı.

Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

O ANLARDAN KARELER...




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