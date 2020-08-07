Türkiye’nin yardım eli Beyrut’a uzandı

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemelerle Beyrut'a ulaşan ekipler, korona virüs testlerinin tamamlanmasının ardından sahada çalışmaya başlayacak.

'BÖYLE YIKIM GÖRMEDİM'

Beyrut'ta yaşanan facianın ardından Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal "İç savaşın en sıkıntılı zamanlarında, 2006'daki İsrail-Lübnan savaşında yine Beyrut'taydım. Böyle bir yıkım göremedim" dedi. Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık, "Patlamadan en çok zarar gören Karantina, Beşura ve Jummeyzi bölgelerinde ekmek ve su başta olmak üzere gıda dağıtımlarına başladık" diye konuştu.



'HAYATTA KALDIĞIMA İNANAMIYORUM'

PATLAMALARDAN yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı Nur Coşkun, yaşadıklarının şokunu henüz atlatamadı. Evde otururken evin güçlü bir şekilde sallandığını hissettiğini anlatan Coşkun, "Her yerin kana boyandığını gördüm. Yaralandığımın farkına varamadım. Neler olduğunu görmek için pencereye yöneldim. Hariri'nin evinin hedef alındığını sandım ama baktığımda Beyrut Limanı'ndan dumanlar yükseldiğini gördüm" diye konuştu. Daha sonra vücudunda ağrı hissetmeye başladığını aktaran Coşkun, "Elimden, başımdan ve karın bölgemden yaralandım. Hastaneye kaldırıldım ve elime 22 dikiş atıldı. Hayatta kaldığıma hala inanamıyorum" diye konuştu.



BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

KORKUNÇ patlamanın ardından bilanço da giderek artıyor. Patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 140'a yükseldi, 5 binden fazla da yaralı bulunuyor. Bölgede kayıpları arama çalışmaları ise sürüyor.