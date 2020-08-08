  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem 10 günde 57 PKK’lı etkisiz hale getirildi

10 günde 57 ’lı etkisiz hale getirildi

10 günde 57 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Milli Savunma Bakanlığı, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde son 24 saatte Irak kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 57 oldu" ifadesi kullanıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

10 günde 57 PKK’lı etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA