10 günde 57 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde son 24 saatte Irak kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 57 oldu" ifadesi kullanıldı.