Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanı'nda Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.
Fuat Oktay, Beyrut'ta açıklamalarda bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada, "Başsağlığı için buradayız. TİKA'nın 400 tonluk yardımı ve STK yardımları getirildi. Tıbbi ve gıda yardımımız devam edecek dedi. Cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı var, yardım teklif ettik." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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