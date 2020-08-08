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Haberler Gündem Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberine göre; (), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

08.08.2020, 21:39

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada bugün 3 askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen bir askerin kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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