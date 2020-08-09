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’de öfkeli eylemciler iki yaşlı kadına saldırdı

ABD’de öfkeli eylemciler iki yaşlı kadına saldırdı
Giriş Tarihi: 9.8.2020

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde ırkçılık ve şiddet karşıtı protestolar yeniden alevlendi. Kentteki bir karakola saldırdıkları sırada 2 yaşlı kadının tepkisi ile karşılaşan eylemciler, yaşlı kadınlardan birinin yüzüne beyaz boya fırlatırken, erkek bir gösterici ise kadının üstüne yürüyerek bağırmaya başladı. Diğer yaşlı kadın ise yakılan ateşi söndürmeye çalışırken engellendi. Olay yerine gelen polis kadınları kurtardı.

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