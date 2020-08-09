Bakan Koca sosyal medyadan uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun" ifadelerini kullandı.

BUGÜN PROFİLİNİZDEN SİZ DE BİR TEDBİR MESAJI VERİN. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 virüsünün akciğerlerde nasıl yayıldığını gösteren bir video mesaj paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında; "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın." ifadeleriyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.