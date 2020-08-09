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sosyal medyadan uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın" dedi. Koca ayrıca Covid-19 virüsünün nasıl yayıldığını gösteren bir video mesaj paylaşarak uyarıda bulundu.

Bakan Koca sosyal medyadan uyardı!

09.08.2020, 16:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 virüsünün akciğerlerde nasıl yayıldığını gösteren bir video mesaj paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında; "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın." ifadeleriyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

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