Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta yaşanan büyük patlamayla sarsılan Lübnan'a giderek çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Fuat Oktay, Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı Baabda Sarayı'nda kabul etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, Türkiye'nin Lübnan ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla ülkeye geldiklerini ve Avn ile bu kapsamda görüştüklerini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini iletmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayan Oktay, "Başınız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

GIDA VE TIBBİ YARDIM

154 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin de yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'a ilk andan itibaren Türkiye'nin geniş bir arama kurtarma ekibi gönderdiğini vurgulayan Oktay, bu ekibin Beyrut Limanı'nda halen çalışmalarına devam ettiğini hatırlattı. "İki sahra hastanemizle, sağlık ekiplerimizle, TİKA'nın yaklaşık 400 tonluk yardımlarıyla, AFAD'ın, Türk Kızılay'ın ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla Lübnan'da olduk" diyen Oktay, "Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı'nda bu sürenin geçişine kadar, Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerinde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağı, sonrasında oradan buraya küçük gemilerle, ulaşım araçlarıyla taşınacağını ve buna hazır olduğumuzu ifade ettik. 5 binin üzerinde yaralı var. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın yardım tekliflerini ilk gün de Cumhurbaşkanı Avn'a iletmişlerdi, bugün de tekrarladık. Türkiye'nin tüm hastaneleri, tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir. Sonuna kadar Lübnan'ın yanındayız, Lübnan'la birlikteyiz. Lübnan'ın yalnız olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı





HASTANEYİ HEMEN HİZMETE ALABİLİRİZ'

LÜBNAN'a geldikleri uçakla tıbbi malzeme ve solunum cihazı getirdiklerini aktaran Fuat Oktay, "Daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik. Sayda'da Türkiye olarak inşa ettiğimiz 100 yataklı bir yanık ve travma hastanesinin açılışı yapılmıştı. Gördüğümüz kadarıyla işletmeye alınmasıyla ilgili bazı sorunlar var. Şu anda Lübnan'da buna çok acil ihtiyaç olduğunu gördüğümüzü, bu hastaneyi acilen hizmete alabileceğimizi ilettik" dedi.





"BEN TÜRKMEN'İM DİYEN HERKESE VATANDAŞLIK"

Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı civarında toplanan halka seslendi. Fuat Oktay Lübnan halkına destek mesajı verirken, Bakan Çavuşoğlu'ndan da vatandaşlık müjdesi geldi. Çavuşoğlu, "Ben Türkmen'im diyen tüm soydaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızı talimatıdır" ifadelerini kullandı. Oktay ve Çavuşoğlu, patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleri ile de bir araya geldi. Fuat Oktay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile bir araya gelip, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şartlar ne olursa olsun devletimiz vatandaşlarımızın daima yanındadır" ifadelerini kullandı.



'125 KİLOMETRE UZAKTA CAMLAR KIRILMIŞ'

ŞİDDETLİ patlamadan toplam 1 milyona yakın insanın etkilendiğini belirten Fuat Oktay, Lübnan Dışişleri Bakanı'nın kendilerine patlamanın yaşandığı yerden 125 kilometre uzaklıktaki bir yerin dahi camlarının kırıldığını ifade ettiğini aktardı. Oktay, ülkede çok yoğun bir cam ve inşaat malzemesi ihtiyacının olduğuna işaret ederek bununla ilgili yardım teklifi yaptıklarını da dile getirdi.

Beyrut sokaklarında Recep Tayyip Erdoğan sesleri yükseldi