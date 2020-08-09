Şiddet mağduru kadınlara devlet şefkati!

Türkiye genelinde 110 yerde bulunan 2 bin 717 kişilik kapasiteye sahip Kadın Konukevleri, şiddet mağduru kadınların sığınağı oldu. Belediyeler ve STK'lara bağlı kadın konukevleri sayısı ise 33'e ulaştı. Bunların yatak kapasitesi ise 1.700'ler civarında.



SAĞLIKLI İLİŞKİLER

Kadın konukevlerinde şiddete uğramış kadınların, şiddetsiz bir ortamda, yaşadıkları travma ile başa çıkabilmeleri, yeniden sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerine destek olmak üzere mesleki çalışmalar yapılarak kadın konukevlerinden ayrıldıktan sonra yaşamlarını kendi talepleri doğrultusunda sürdürmeleri için imkanlar sağlanarak temel ihtiyaçları karşılanıyor. Ancak hiçbir geliri olmayan kadınlara özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal hizmet desteği olarak bulundukları ilin koşullar ve ilgili komisyonun belirlediği miktarda harçlık veriliyor.



HİZMET alan kadınların durumlarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmaların da yapıldığı yıldızlı otel statüsünde konfora sahip kadın konukevlerinde, kadınlara güvenlik, danışmanlık, tıbbi destek, geçici maddi yardım, kreş, mesleki eğitim kursu, grup çalışmaları, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler ve benzeri alanlarda destek veriliyor.