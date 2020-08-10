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Haberler Gündem Bakan Dönmez: Oruç Reis Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştı

Bakan Dönmez: 'de ulaştı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , gemisinin yeni görevi için ’dan demir alarak, 'de ulaştığını bildirdi.

Bakan Dönmez: Oruç Reis Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştı

10.08.2020, 11:26

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı.

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