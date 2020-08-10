Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı.
MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 10, 2020
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.
83 milyon arkanda Oruç Reis.
Rast gele.🚢🇹🇷 pic.twitter.com/VKfFGgXSxm
Bakan Dönmez: Oruç Reis Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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