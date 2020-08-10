Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"AKDENİZ'DE HERKESİN HAKKINI KORUYAN BİR FORMÜL BULALIM"



Lübnan'da meydana gelen patlama sebebiyle dost Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu da Akdeniz ve Ege'de verdiğimiz cevaplardı. Ancak Yunan tarafı bir kez daha göstermiş, Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda toprağında meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize aynı yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulak asmayan bir takım ülkeler kendi geleceklerini karartıyorlar.