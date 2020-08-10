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Haberler Gündem Başkan Erdoğan: Türkiye, suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir

Başkan Erdoğan: , suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir

Başkan , Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, ", suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan: Türkiye, suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir

10.08.2020, 23:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Türkiye, suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." ifadelerine yer verdi.

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