Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Türkiye, suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." ifadelerine yer verdi.
Türkiye, suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir. pic.twitter.com/xxteeEgkr7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2020
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Başkan Erdoğan: Türkiye, suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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