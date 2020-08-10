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Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , şehit olan özel harekat polisleri (52) ve 'ün (27) ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

10.08.2020, 14:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar (52) ve Osman Gül'ün (27) ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

DHA

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