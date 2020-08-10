Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 160 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla insanın yaralandığı patlama sonrası halk sokağa döküldü. Protestolara daha fazla dayanamayan kabineden 5 bakanın görevi bırakmasının ardından hükümetin başı olan Hassan Diyab da istifa etti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası istifa haberleri peş peşe geliyor. Bugün istifasını sunan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'ın ardından Maliye Bakanı Gazi Vezni ve Sağlık Bakanı Hamad Hasan da istifa etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, "Başbakan Hasan Diyab bugün cumhurbaşkanlığı sarayına giderek bütün bakanların istifasını Cumhurbaşkanı Michel Avn'a sunacak." dedi.

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti. Bugün istifalarını veren bakanlar ise şunlar:

LÜBNAN'DAKİ PROTESTOLAR

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki "Hesap Günü" protestoları devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 728'e yükseldi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, "Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar. Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.

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