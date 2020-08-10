4 yeni isim MYK'ya girerken, 18 olan MYK üye sayısı ise 16'ya düştü.
İşte CHP'nin 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu listesi;
1- Fethi AÇIKEL (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)
2- Onursal ADIGÜZEL (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
3- Veli AĞBABA (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)
4- Ahmet AKIN (Enerji, Alt Yapı Projeleri)
5- Muharrem ERKEK (Hukuk ve Seçim İşleri)
6- Gökçe GÖKÇEN (Gençlik Politikaları)
7- Gamze Akkuş İLGEZDİ (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)
8- Lale KARABIYIK (Eğitim Politikaları)
9- Gülizar Biçer KARACA (İnsan Hakları)
10- Bülent KUŞOĞLU (İdari ve Mali İşler)
11- Faik ÖZTRAK (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) - Parti Sözcüsü
12- Ali ÖZTUNÇ (Doğa Hakları – Çevre)
13- Oğuz Kaan SALICI (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)
14- Yüksel TAŞKIN ( Sosyal Politikalar)
15- Seyit TORUN (Yerel Yönetimler)
16- Selin Sayek BÖKE (Genel Sekreter)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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