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Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni 'nu belirledi

Son dakika haberine göre, Genel Başkanı 16 kişilik yeni 'nu belirledi. CHP'de Genel Başkan Yardımcısı , , ise Böke oldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi

10.08.2020, 09:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

4 yeni isim MYK'ya girerken, 18 olan MYK üye sayısı ise 16'ya düştü.

İşte CHP'nin 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu listesi;

1- Fethi AÇIKEL (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

2- Onursal ADIGÜZEL (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

3- Veli AĞBABA (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

4- Ahmet AKIN (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

5- Muharrem ERKEK (Hukuk ve Seçim İşleri)

6- Gökçe GÖKÇEN (Gençlik Politikaları)

7- Gamze Akkuş İLGEZDİ (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

8- Lale KARABIYIK (Eğitim Politikaları)

9- Gülizar Biçer KARACA (İnsan Hakları)

10- Bülent KUŞOĞLU (İdari ve Mali İşler)

11- Faik ÖZTRAK (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) - Parti Sözcüsü

12- Ali ÖZTUNÇ (Doğa Hakları – Çevre)

13- Oğuz Kaan SALICI (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

14- Yüksel TAŞKIN ( Sosyal Politikalar)

15- Seyit TORUN (Yerel Yönetimler)

16- Selin Sayek BÖKE (Genel Sekreter)

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