Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için kişiye özel bir ilan yayınlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından YÖK, Rektör Bağ'ı görevden aldı.
İşte YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama:
"Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr.Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Eşine özel kadro açmıştı! Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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