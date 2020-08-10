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Haberler Gündem Eşine özel kadro açmıştı! Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

Eşine özel kadro açmıştı! görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika... , eşi için kişiye özel bir ilan yayınlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından , 'ı görevden aldı.

Eşine özel kadro açmıştı! Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

10.08.2020, 14:56

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için kişiye özel bir ilan yayınlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından YÖK, Rektör Bağ'ı görevden aldı.

İşte YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama:

"Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr.Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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