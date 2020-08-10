Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı. Tören alanına yüzde 100 yerli ve milli dünyadaki ilk lastik tekerlekli iş makinesi ile gelen Erdoğan, özetle şunları söyledi:





VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

18 Temmuz'da 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobilini gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım attık. Sağlıkta, sağlık turizminde ülkemizi öne taşıyacak 2 acil durum hastanemiz ile 2682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanemizi devreye aldık. Ekonomide attığımız adımlar ile her kesimden vatandaşımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Salgın döneminde birçok ülkede üretim düşmüşken biz arz sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazını rekor sürede tamamladık. Yardım talep eden dost ülkelerin imdadına koştuk. Birileri fildişi kulelerinde ahkam keserken biz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Ülkemizin 57 yıllık çınarı olan TÜBİTAK'ı daha fonskiyonel bir hale kavuşturuyoruz. Dünya genelinde yatırımların yavaşladığı dönemde biz ard arda açılışlar yaptık.



ÖĞRENCİLERE İYİ HABER

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak. TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir.

18 YILDA ÜRETEN TÜRKİYE

Türkiye'nin bir dönem Ege'de, Akdeniz'de meşru hakkı olan meselelerde bile inisiyatif alamadığını hatırlatan Erdoğan, "Hayati projeleri iç ve dış rant odakları tarafından örselenmiş ülkemize yeniden özgüven kazandırdık. Dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı. Savunma sanayinde dışa bağımlığı yüzde 70'den 30'lara düşürdük. IMF'ye olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu Mayıs 2013'te sıfırladık. Artık borcumuz yok. Takip eden, tüketen bir ülke konumundan tasarlayan üreten, ürettiklerini dünyaya ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Bunları 18 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Başarı hikayelerini ülkemizin sıkıntıya girmesini isteyenlerle değil, gençlerimizle, emekçilerimizle, yatırımcılarımızla, cesur sanayicilerimizle yazacağız. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var" dedi.