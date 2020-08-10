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‘Herkes yerini haddini bilecek’

‘Herkes yerini haddini bilecek’
Giriş Tarihi: 10.8.2020
CHP'de Muharrem İnce krizi büyürken bu kez da kadın kurultayında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun müdahalesi krize yol açtı. Mevcut kadın kolları başkanı Fatma Köse, kurultayda yeniden aday olurken İl Başkanı Kaftancıoğlu'na zehir zemberek suçlamalarda bulundu. 37. Olağan büyük kurultayında 'Tuncay Özkan'ın seçilmemesi için elinden geleni yaptığı'nı belirten Kaftancıoğlu'nun kadın kurultayına da müdahale ettiği ortaya çıktı. Kaftancıoğlu'nun delegenin iradesine ipotek koyduğunu belirten Köse, "Herkes yerini haddini bilecek, gidin siz il başkanlığınızı yapın, Fatma Köse kadın kurultayına karışmayın" diye seslendi.
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